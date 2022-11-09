В Златоусте грузовик раздавил двух рабочих в котловане. Фото

10 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Двое рабочих погибли при ДТП в Златоусте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте (Челябинской области) погибло двое рабочих, их раздавил автомобиль. Как стало известно URA.RU, трагедия произошла днем 10 октября. «В ДТП у дома № 3 квартала „Металлист“ Златоуста около 13:55 по уральскому времени погибло двое рабочих. Людей раздавило автомобилем, когда они вели работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. Как пояснил 33-летний водитель грузовой машины MAN, он ехал по спуску, когда у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик съехал в котлован с двумя рабочими. По данным URA.RU, челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях. Им было около 22-24 лет. Реконструкция ведется, чтобы подключиться к устанавливаемым в районе тепловым пунктам. На место происшествия выехали представители дорожной инспекции и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело. В районе Северо-Запада в Златоусте рабочие ремонтировали трубы Фото: читатель URA.RU На место ДТП выехали представители правоохранительных органов и МЧС Фото: паблик управления ГИБДД по региону во «ВКонтакте»

В Златоусте (Челябинской области) погибло двое рабочих, их раздавил автомобиль. Как стало известно URA.RU, трагедия произошла днем 10 октября. «В ДТП у дома № 3 квартала „Металлист“ Златоуста около 13:55 по уральскому времени погибло двое рабочих. Людей раздавило автомобилем, когда они вели работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. Как пояснил 33-летний водитель грузовой машины MAN, он ехал по спуску, когда у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик съехал в котлован с двумя рабочими. По данным URA.RU, челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях. Им было около 22-24 лет. Реконструкция ведется, чтобы подключиться к устанавливаемым в районе тепловым пунктам. На место происшествия выехали представители дорожной инспекции и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело.