09 ноября 2022

В Златоусте грузовик раздавил двух рабочих в котловане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Двое рабочих погибли при ДТП в Златоусте Фото:

В Златоусте (Челябинской области) погибло двое рабочих, их раздавил автомобиль. Как стало известно URA.RU, трагедия произошла днем 10 октября.

«В ДТП у дома № 3 квартала „Металлист“ Златоуста около 13:55 по уральскому времени погибло двое рабочих. Людей раздавило автомобилем, когда они вели работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Как пояснил 33-летний водитель грузовой машины MAN, он ехал по спуску, когда у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик съехал в котлован с двумя рабочими. По данным URA.RU, челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях. Им было около 22-24 лет. Реконструкция ведется, чтобы подключиться к устанавливаемым в районе тепловым пунктам.

На место происшествия выехали представители дорожной инспекции и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело.

В районе Северо-Запада в Златоусте рабочие ремонтировали трубы
Фото:
На место ДТП выехали представители правоохранительных органов и МЧС
Фото:

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В Златоусте (Челябинской области) погибло двое рабочих, их раздавил автомобиль. Как стало известно URA.RU, трагедия произошла днем 10 октября. «В ДТП у дома № 3 квартала „Металлист“ Златоуста около 13:55 по уральскому времени погибло двое рабочих. Людей раздавило автомобилем, когда они вели работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД. Как пояснил 33-летний водитель грузовой машины MAN, он ехал по спуску, когда у автомобиля отказали тормоза. В результате грузовик съехал в котлован с двумя рабочими. По данным URA.RU, челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях. Им было около 22-24 лет. Реконструкция ведется, чтобы подключиться к устанавливаемым в районе тепловым пунктам. На место происшествия выехали представители дорожной инспекции и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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