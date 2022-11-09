09 ноября 2022

В ЯНАО суд отказал студенту в отсрочке от мобилизации

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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация
Мобилизованному студенту суд отказал в удовлетворении иска Фото:
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В ЯНАО суд отказал в отсрочке от мобилизации студенту очно-заочной формы обучения. Об этом URA.RU рассказали в Муравленковском городском суде ЯНАО.

«Дело было рассмотрено судьей 31 октября. Мобилизованному было отказано в удовлетворении иска», — рассказали в суде.

Там также отметили, что исковое заявление было подано адвокатом мобилизованного. При наличии доверенности решение суда сможет получить мать мобилизованного Ольга Жукова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО мать Ольга Жукова борется за отсрочку от мобилизации для сына — студента очно-заочной формы обучения. Мобилизованный находится на учебном полигоне ТВВИКУ в Тюмени.

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В ЯНАО суд отказал в отсрочке от мобилизации студенту очно-заочной формы обучения. Об этом URA.RU рассказали в Муравленковском городском суде ЯНАО. «Дело было рассмотрено судьей 31 октября. Мобилизованному было отказано в удовлетворении иска», — рассказали в суде. Там также отметили, что исковое заявление было подано адвокатом мобилизованного. При наличии доверенности решение суда сможет получить мать мобилизованного Ольга Жукова. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО мать Ольга Жукова борется за отсрочку от мобилизации для сына — студента очно-заочной формы обучения. Мобилизованный находится на учебном полигоне ТВВИКУ в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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