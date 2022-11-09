В ЯНАО суд отказал студенту в отсрочке от мобилизации

Мобилизованному студенту суд отказал в удовлетворении иска
новость из сюжетаМобилизация в России
В ЯНАО суд отказал в отсрочке от мобилизации студенту очно-заочной формы обучения. Об этом URA.RU рассказали в Муравленковском городском суде ЯНАО.
«Дело было рассмотрено судьей 31 октября. Мобилизованному было отказано в удовлетворении иска», — рассказали в суде.
Там также отметили, что исковое заявление было подано адвокатом мобилизованного. При наличии доверенности решение суда сможет получить мать мобилизованного Ольга Жукова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО мать Ольга Жукова борется за отсрочку от мобилизации для сына — студента очно-заочной формы обучения. Мобилизованный находится на учебном полигоне ТВВИКУ в Тюмени.
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