Губернатор Текслер уволил замминистра челябинского правительства

10 ноября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Антон Астахов покидает свой пост 18 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 ноября подписал постановление об увольнении заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Антона Астахова. Чиновник регионального минстроя покидает свой пост 18 ноября. «Освободить Астахова Антона Михайловича от замещаемой должности заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 18 ноября 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Астахов получил пост замминистра строительства и инфраструктуры региона еще в 2017 году. Тогда областью руководил Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 ноября подписал постановление об увольнении заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Антона Астахова. Чиновник регионального минстроя покидает свой пост 18 ноября. «Освободить Астахова Антона Михайловича от замещаемой должности заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 18 ноября 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Астахов получил пост замминистра строительства и инфраструктуры региона еще в 2017 году. Тогда областью руководил Борис Дубровский.