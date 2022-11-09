09 ноября 2022

Губернатор Текслер уволил замминистра челябинского правительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Астахов покидает свой пост 18 ноября Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 ноября подписал постановление об увольнении заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Антона Астахова. Чиновник регионального минстроя покидает свой пост 18 ноября.

«Освободить Астахова Антона Михайловича от замещаемой должности заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 18 ноября 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации.

Астахов получил пост замминистра строительства и инфраструктуры региона еще в 2017 году. Тогда областью руководил Борис Дубровский.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 ноября подписал постановление об увольнении заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Антона Астахова. Чиновник регионального минстроя покидает свой пост 18 ноября. «Освободить Астахова Антона Михайловича от замещаемой должности заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 18 ноября 2022 года по инициативе служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации. Астахов получил пост замминистра строительства и инфраструктуры региона еще в 2017 году. Тогда областью руководил Борис Дубровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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