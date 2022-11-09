В Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира в элитном жилом комплексе города за 38 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. За эту же сумму можно купить две базы отдыха в Тюменской области.
«Двуxэтaжный 5-комнатный пентхаус площадью 232 квадратных метра, без учета двух террас. Стоимость 38 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Из панорамных окон квартиры видно главную тюменскую достопримечательность — Мост влюбленных. Также будущим жильцам достанутся два парковочных места. На первом этаже квартиры расположены кухня, столовая, гостиная, два кабинета, спальня для взрослых с санузлом, детская с ванной комнатой, санузел для гостей и коридор. На втором этаже располагаются комната для гостей, гардеробная и комната для стирки белья.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за 15 миллионов на продажу выставлена база отдыха. На ее территории расположено восемь домов.
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