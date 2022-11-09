В Тюмени продают квартиру по цене двух баз отдыха. Фото

10 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Стоимость квартиры составляет 38 миллионов рублей, а базы отдыха, выставленной на продажу в области, 15 миллионов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира в элитном жилом комплексе города за 38 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. За эту же сумму можно купить две базы отдыха в Тюменской области. «Двуxэтaжный 5-комнатный пентхаус площадью 232 квадратных метра, без учета двух террас. Стоимость 38 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Из панорамных окон квартиры видно главную тюменскую достопримечательность — Мост влюбленных. Также будущим жильцам достанутся два парковочных места. На первом этаже квартиры расположены кухня, столовая, гостиная, два кабинета, спальня для взрослых с санузлом, детская с ванной комнатой, санузел для гостей и коридор. На втором этаже располагаются комната для гостей, гардеробная и комната для стирки белья. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за 15 миллионов на продажу выставлена база отдыха. На ее территории расположено восемь домов.

В Тюмени на продажу выставлена двухэтажная квартира в элитном жилом комплексе города за 38 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. За эту же сумму можно купить две базы отдыха в Тюменской области. «Двуxэтaжный 5-комнатный пентхаус площадью 232 квадратных метра, без учета двух террас. Стоимость 38 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Из панорамных окон квартиры видно главную тюменскую достопримечательность — Мост влюбленных. Также будущим жильцам достанутся два парковочных места. На первом этаже квартиры расположены кухня, столовая, гостиная, два кабинета, спальня для взрослых с санузлом, детская с ванной комнатой, санузел для гостей и коридор. На втором этаже располагаются комната для гостей, гардеробная и комната для стирки белья. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за 15 миллионов на продажу выставлена база отдыха. На ее территории расположено восемь домов.