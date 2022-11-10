Жительница Екатеринбурга Вера Нуриева пожаловалась на удручающее состояние палат в Городской клинической больнице №40 (ГКБ). По мнению женщины, медицинское учреждение нуждается в ремонте. Нуриева утверждает, что в палате, где она пребывает со своим двухлетним сыном, антисанитария. Женщина поступила в больницу с подтвержденным COVID. Об этом URA.RU рассказала жительница столицы Урала.
«Восьмого ноября мы с сыном были доставлены на автомобиле скорой помощи в 40-ю больницу города Екатеринбурга с положительным ПЦР тестом на COVID. Нас разместили в палате 216. В палате антисанитария, нечеловеческие условия. На голову падает штукатурка, грязь везде, розетки сломаны, мебель разваливается», — посетовала Нуриева.
По словам женщины, она переживает, что ребенок может получить увечья. «Я уже смирилась с тем, что пол никто не мыл в палате. Про санитарную обработку я вообще молчу. Больше всего переживаю за сына, так как есть опасность, что на ребенка может что-то упасть, малыш может покалечиться», — отметила пациентка больницы.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГКБ №40. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос направлен в минздрав Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге жалуются на удручающее состояние кабинетов в единственной поликлинике в районе. По мнению местных жителей, лестница на входе очень травмоопасная. В кабинетах все скрипучее, а в коридоре нет скамеек.
Фото: Вера Нуриева
Фото: Вера Нуриева
Фото: Вера Нуриева
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Жительница Екатеринбурга Вера Нуриева пожаловалась на удручающее состояние палат в Городской клинической больнице №40 (ГКБ). По мнению женщины, медицинское учреждение нуждается в ремонте. Нуриева утверждает, что в палате, где она пребывает со своим двухлетним сыном, антисанитария. Женщина поступила в больницу с подтвержденным COVID. Об этом URA.RU рассказала жительница столицы Урала. «Восьмого ноября мы с сыном были доставлены на автомобиле скорой помощи в 40-ю больницу города Екатеринбурга с положительным ПЦР тестом на COVID. Нас разместили в палате 216. В палате антисанитария, нечеловеческие условия. На голову падает штукатурка, грязь везде, розетки сломаны, мебель разваливается», — посетовала Нуриева. По словам женщины, она переживает, что ребенок может получить увечья. «Я уже смирилась с тем, что пол никто не мыл в палате. Про санитарную обработку я вообще молчу. Больше всего переживаю за сына, так как есть опасность, что на ребенка может что-то упасть, малыш может покалечиться», — отметила пациентка больницы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГКБ №40. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Также запрос направлен в минздрав Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге жалуются на удручающее состояние кабинетов в единственной поликлинике в районе. По мнению местных жителей, лестница на входе очень травмоопасная. В кабинетах все скрипучее, а в коридоре нет скамеек.