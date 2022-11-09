Спикер курганской облдумы вошел в попечительский совет вуза

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вошел в состав попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта. Информация опубликована на официальном сайте регионального парламента.
«Первое заседание попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта филиала Уральского государственного университета путей сообщения прошло 10 ноября. В его состав вошли председатель областной думы Дмитрий Фролов и депутат Сергей Поваренко», — говорится в сообщении. Структуру возглавил заместитель начальника ЮУЖД по Курганскому региону Лев Высоковский.
По словам ректора Уральского государственного университета путей сообщения Александра Галкина, создание попечительского совета даст вузу прямую связь с обществом, экономикой, работодателями. Также это позволит институту рассказывать о своих проблемах, советоваться и получать поддержку. Представители совета готовы поддерживать новые идеи студентов и преподавателей вуза.
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