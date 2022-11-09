09 ноября 2022

Спикер курганской облдумы вошел в попечительский совет вуза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол по профилактике актов массовых убийств. Курган, фролов дмитрий
Спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов будет помогать железнодорожному институту Фото:

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вошел в состав попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта. Информация опубликована на официальном сайте регионального парламента.

«Первое заседание попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта филиала Уральского государственного университета путей сообщения прошло 10 ноября. В его состав вошли председатель областной думы Дмитрий Фролов и депутат Сергей Поваренко», — говорится в сообщении. Структуру возглавил заместитель начальника ЮУЖД по Курганскому региону Лев Высоковский.

По словам ректора Уральского государственного университета путей сообщения Александра Галкина, создание попечительского совета даст вузу прямую связь с обществом, экономикой, работодателями. Также это позволит институту рассказывать о своих проблемах, советоваться и получать поддержку. Представители совета готовы поддерживать новые идеи студентов и преподавателей вуза.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов вошел в состав попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта. Информация опубликована на официальном сайте регионального парламента. «Первое заседание попечительского совета Курганского института железнодорожного транспорта филиала Уральского государственного университета путей сообщения прошло 10 ноября. В его состав вошли председатель областной думы Дмитрий Фролов и депутат Сергей Поваренко», — говорится в сообщении. Структуру возглавил заместитель начальника ЮУЖД по Курганскому региону Лев Высоковский. По словам ректора Уральского государственного университета путей сообщения Александра Галкина, создание попечительского совета даст вузу прямую связь с обществом, экономикой, работодателями. Также это позволит институту рассказывать о своих проблемах, советоваться и получать поддержку. Представители совета готовы поддерживать новые идеи студентов и преподавателей вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...