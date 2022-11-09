В ЯНАО открываются мультибрендовые магазины с северной продукцией

В ЯНАО продолжают открываться мультибрендовые магазины с экологически чистой и свежей северной продукцией. Об этом на своей странице в telegram-канале написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«В пяти населенных пунктах уже работает десять мультибрендовых магазинов. Это удобно и для производителей, и для покупателей», — отметил Артюхов.
Он отметил, что по просьбе местных жителей удалось организовать поставки северной продукции в Новый Уренгой, Надым и Тарко-Сале. В магазинах ямальцы могут приобрести оленину, копченую местную рыбу, северные ягоды, чипсы из оленины и многое другое. Сеть торговых точек будет и дальше открываться на территории округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличат производство деликатесов из оленины. Предприятие в Салехарде будет выпускать деликатесную снековую продукцию — чипсы и хворост.
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