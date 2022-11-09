Челябинский боец Кадырова вернулся на фронт и вновь попал в госпиталь. Фото

10 ноября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

У Александра Воложанина развилась двусторонняя пневмония Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, недавно вернувшийся после восстановления на фронт, в отряд Кадырова, вновь попал на больничную койку. Как он сообщил в социальных сетях, у него развилась двусторонняя пневмония. «Двухсторонняя пневмония. Сейчас повезут в госпиталь капать лекарства и лечить таблетками», — написал в своем telegram-канале Воложанин. «Якудза» отметил, что всю неделю он лечился и «держался, как мог». Выпил много таблеток, но это ему не помогло. Воложанин вернулся на фронт в начале ноября. Долгое время он провел в госпиталях страны, залечивая рану, которую получил в своей первой боевой командировке на СВО. В мае Воложанин приехал на Украину в качестве добровольца. Его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. В одном из боев, при попытке установить на высоте флаги РФ и Чечни, он попал под обстрел из танка. Военному разорвало перепонки, один из осколков попал в голову. Спасая жизнь военнослужащему, хирургам пришлось удалить ему один глаз. Воложанин целую неделю пытался вылечиться самостоятельно Фото: telegram-канал Александра Воложанина

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, недавно вернувшийся после восстановления на фронт, в отряд Кадырова, вновь попал на больничную койку. Как он сообщил в социальных сетях, у него развилась двусторонняя пневмония. «Двухсторонняя пневмония. Сейчас повезут в госпиталь капать лекарства и лечить таблетками», — написал в своем telegram-канале Воложанин. «Якудза» отметил, что всю неделю он лечился и «держался, как мог». Выпил много таблеток, но это ему не помогло. Воложанин вернулся на фронт в начале ноября. Долгое время он провел в госпиталях страны, залечивая рану, которую получил в своей первой боевой командировке на СВО. В мае Воложанин приехал на Украину в качестве добровольца. Его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. В одном из боев, при попытке установить на высоте флаги РФ и Чечни, он попал под обстрел из танка. Военному разорвало перепонки, один из осколков попал в голову. Спасая жизнь военнослужащему, хирургам пришлось удалить ему один глаз.