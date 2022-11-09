09 ноября 2022

Челябинский боец Кадырова вернулся на фронт и вновь попал в госпиталь. Фото

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, нашивка, война, шеврон, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
У Александра Воложанина развилась двусторонняя пневмония Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, недавно вернувшийся после восстановления на фронт, в отряд Кадырова, вновь попал на больничную койку. Как он сообщил в социальных сетях, у него развилась двусторонняя пневмония.

«Двухсторонняя пневмония. Сейчас повезут в госпиталь капать лекарства и лечить таблетками», — написал в своем telegram-канале Воложанин. «Якудза» отметил, что всю неделю он лечился и «держался, как мог». Выпил много таблеток, но это ему не помогло.

Воложанин вернулся на фронт в начале ноября. Долгое время он провел в госпиталях страны, залечивая рану, которую получил в своей первой боевой командировке на СВО.

В мае Воложанин приехал на Украину в качестве добровольца. Его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. В одном из боев, при попытке установить на высоте флаги РФ и Чечни, он попал под обстрел из танка. Военному разорвало перепонки, один из осколков попал в голову. Спасая жизнь военнослужащему, хирургам пришлось удалить ему один глаз.

Воложанин целую неделю пытался вылечиться самостоятельно
Фото:

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Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, недавно вернувшийся после восстановления на фронт, в отряд Кадырова, вновь попал на больничную койку. Как он сообщил в социальных сетях, у него развилась двусторонняя пневмония. «Двухсторонняя пневмония. Сейчас повезут в госпиталь капать лекарства и лечить таблетками», — написал в своем telegram-канале Воложанин. «Якудза» отметил, что всю неделю он лечился и «держался, как мог». Выпил много таблеток, но это ему не помогло. Воложанин вернулся на фронт в начале ноября. Долгое время он провел в госпиталях страны, залечивая рану, которую получил в своей первой боевой командировке на СВО. В мае Воложанин приехал на Украину в качестве добровольца. Его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. В одном из боев, при попытке установить на высоте флаги РФ и Чечни, он попал под обстрел из танка. Военному разорвало перепонки, один из осколков попал в голову. Спасая жизнь военнослужащему, хирургам пришлось удалить ему один глаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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