Администрация Екатеринбурга раскрыла, сколько дней будет работать ледовый городок

Ледовый городок в Екатеринбурге будет работать до 15 января 2023 года

10 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Впервые за долгое время на площади 1905 года установят живую ель Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге ледовый городок, который появится на площади 1905 года, будет стоять в течение 17 дней. Данная информация опубликована на сайте администрации. «Торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Она будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 15 января 2023 года», — сообщает пресс-служба. Затем ледовый городок будут демонтировать до 22 января. Возводить городок начнут уже через три дня: в ночь с 13 на 14 ноября парковку на главной площади города закроют. Специалисты возведут основания для детских горок в виде зверей: зайца, лисы, ежа, белки, глухаря и совы, а большая горка будет похожа на кричный молот. «Появится в ледовом городке и Каменный цветок, олицетворяющий культуру и легенды Урала, — конструкция на металлическом каркасе с яркой светодиодной подсветкой», — заявили в администрации Екатеринбурга. Также на площади установят живую ель с шатром гирлянд. Возле нее разместят подарки, сделанные изо льда, и ветки рябины. Праздничной площадкой станет и территория МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где также пройдут новогодние мероприятия. Между площадью и выставочным центром планируют запустить шаттл. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что на строительство ледового городка из бюджета в 2022 году потратят около 25 миллионов рублей. Нынешний новогодний городок посвятят 300-летию Екатеринбурга.

В Екатеринбурге ледовый городок, который появится на площади 1905 года, будет стоять в течение 17 дней. Данная информация опубликована на сайте администрации. «Торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря. Она будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 15 января 2023 года», — сообщает пресс-служба. Затем ледовый городок будут демонтировать до 22 января. Возводить городок начнут уже через три дня: в ночь с 13 на 14 ноября парковку на главной площади города закроют. Специалисты возведут основания для детских горок в виде зверей: зайца, лисы, ежа, белки, глухаря и совы, а большая горка будет похожа на кричный молот. «Появится в ледовом городке и Каменный цветок, олицетворяющий культуру и легенды Урала, — конструкция на металлическом каркасе с яркой светодиодной подсветкой», — заявили в администрации Екатеринбурга. Также на площади установят живую ель с шатром гирлянд. Возле нее разместят подарки, сделанные изо льда, и ветки рябины. Праздничной площадкой станет и территория МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где также пройдут новогодние мероприятия. Между площадью и выставочным центром планируют запустить шаттл. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что на строительство ледового городка из бюджета в 2022 году потратят около 25 миллионов рублей. Нынешний новогодний городок посвятят 300-летию Екатеринбурга.