На севере Пермского края продают сельскую гостиницу за 3 млн

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База отдыха
Кроме номеров, в гостинице есть баня и банкетный зал Фото:

В селе Коса на севере Пермского края на продажу выставлена одна из двух гостиниц. За комплекс с баней продавец просит 3 млн рублей.

«2 этажа с баней, банкетным залом и кафе. Общая площадь 117 кв. м. Стоимость 3 млн рублей. Торг присутствует», — указано в объявлении в местной «Городской газете».

Конкурент у гостиничного комплекса в Косе, судя по открытым данным, всего один — гостевой дом «Рады», который позиционируется как трактир с проживанием. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Кудымкара выставила на продажу долю ООО «Гостиница «Парма» за 25 млн рублей. Она является старейшей в городе.

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В селе Коса на севере Пермского края на продажу выставлена одна из двух гостиниц. За комплекс с баней продавец просит 3 млн рублей. «2 этажа с баней, банкетным залом и кафе. Общая площадь 117 кв. м. Стоимость 3 млн рублей. Торг присутствует», — указано в объявлении в местной «Городской газете». Конкурент у гостиничного комплекса в Косе, судя по открытым данным, всего один — гостевой дом «Рады», который позиционируется как трактир с проживанием. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Кудымкара выставила на продажу долю ООО «Гостиница «Парма» за 25 млн рублей. Она является старейшей в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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