На севере Пермского края продают сельскую гостиницу за 3 млн

Кроме номеров, в гостинице есть баня и банкетный зал
В селе Коса на севере Пермского края на продажу выставлена одна из двух гостиниц. За комплекс с баней продавец просит 3 млн рублей.
«2 этажа с баней, банкетным залом и кафе. Общая площадь 117 кв. м. Стоимость 3 млн рублей. Торг присутствует», — указано в объявлении в местной «Городской газете».
Конкурент у гостиничного комплекса в Косе, судя по открытым данным, всего один — гостевой дом «Рады», который позиционируется как трактир с проживанием. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Кудымкара выставила на продажу долю ООО «Гостиница «Парма» за 25 млн рублей. Она является старейшей в городе.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P