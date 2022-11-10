На севере Пермского края продают сельскую гостиницу за 3 млн

Кроме номеров, в гостинице есть баня и банкетный зал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Коса на севере Пермского края на продажу выставлена одна из двух гостиниц. За комплекс с баней продавец просит 3 млн рублей.

«2 этажа с баней, банкетным залом и кафе. Общая площадь 117 кв. м. Стоимость 3 млн рублей. Торг присутствует», — указано в объявлении в местной «Городской газете».

Конкурент у гостиничного комплекса в Косе, судя по открытым данным, всего один — гостевой дом «Рады», который позиционируется как трактир с проживанием. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Кудымкара выставила на продажу долю ООО «Гостиница «Парма» за 25 млн рублей. Она является старейшей в городе.