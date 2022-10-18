Пермякам за 25 млн предлагают стать совладельцами старейшей гостиницы

В Кудымкаре власти выставили на торги долю в ООО «Гостиница Парма»

Старейшая гостиница расположена в центре Кудымкара Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация города Кудымкара (Пермский край) выставила на продажу через аукцион долю ООО «Гостиница «Парма», находящегося в муниципальной собственности. Актив власти предлагают приобрести за 25 миллионов рублей, сообщается на портале «ГИС торги».

«Организатор торгов — администрация Кудымкара, публичное предложение — продажа 100% доли уставного капитала ООО «Гостиница «Парма» (49% от всего актива). Местонахождение муниципального имущества — г. Кудымкар, улица 50 лет Октября, 42. Площадь земельного участка, на котором располагается недвижимость — 989 кв. метров, численность работников хозяйственного общества — 14 человек», — говорится в сообщении.

Покупателями могут быть любые физические или юридические лица. Заявки на конкурс принимаются с 20 октября, участникам необходимо внести задаток в 5 миллионов рублей. По данным сайта администрации Кудымкара, аукцион по продаже актива объявляется в 2022 году в третий раз. В июле и сентябре торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает сайт гостиницы, она является старейшей в Кудымкаре. В 1995 году в здании провели реконструкцию.

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