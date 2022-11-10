На Украине испугались, что Путин использует «небольшой ядерный взрыв»

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По мнению Ариева, Путин попытается нанести по Украине ядерный удар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия, якобы нанесет по Украине тактический удар ядерным оружием, чтобы показать серьезность своих намерений. Подобные опасения выразил украинский депутат Владимир Ариев.

«Сначала, вероятно, он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) попытается использовать тактический удар, небольшой ядерный взрыв, чтобы показать, что его намерения действительно очень и очень серьезны», — сказал Ариев в интервью Express.co.uk. Он добавил, что подобное решение российского президента «будет обращено против него».

Ранее Путин заявлял, что России не нужен ядерный удар по Украине, сообщает RT. По его словам, в этом нет политического и военного смысла, передает «Национальная служба новостей». А министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.

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Россия, якобы нанесет по Украине тактический удар ядерным оружием, чтобы показать серьезность своих намерений. Подобные опасения выразил украинский депутат Владимир Ариев. «Сначала, вероятно, он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) попытается использовать тактический удар, небольшой ядерный взрыв, чтобы показать, что его намерения действительно очень и очень серьезны», — сказал Ариев в интервью Express.co.uk. Он добавил, что подобное решение российского президента «будет обращено против него». Ранее Путин заявлял, что России не нужен ядерный удар по Украине, сообщает RT. По его словам, в этом нет политического и военного смысла, передает «Национальная служба новостей». А министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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