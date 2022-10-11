Лавров призвал Запад не раздувать тему ядерной угрозы

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Глава МИД Лавров призвал политологов и аналитиков проявлять ответственность во время публичных заявлений Фото:

Москва призывает Запад не раздувать тему ядерной угрозы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

«Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — заявил Лавров в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Также политик добавил, что политологам и аналитикам следует проявлять ответственность во время публичных заявлений и не накалять риторику до предела.

Также политик надеется на то, что все, спекулирующие на теме ядерной войны, в скором времени осознают свою ответственность, и порекомендовал США и их сателлитам не муссировать тему ядерного удара со стороны России. «Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожение РФ», — подытожил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны.

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Москва призывает Запад не раздувать тему ядерной угрозы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров. «Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — заявил Лавров в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Также политик добавил, что политологам и аналитикам следует проявлять ответственность во время публичных заявлений и не накалять риторику до предела. Также политик надеется на то, что все, спекулирующие на теме ядерной войны, в скором времени осознают свою ответственность, и порекомендовал США и их сателлитам не муссировать тему ядерного удара со стороны России. «Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожение РФ», — подытожил Лавров. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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