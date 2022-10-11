Лавров призвал Запад не раздувать тему ядерной угрозы

11 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Глава МИД Лавров призвал политологов и аналитиков проявлять ответственность во время публичных заявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва призывает Запад не раздувать тему ядерной угрозы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров. «Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — заявил Лавров в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Также политик добавил, что политологам и аналитикам следует проявлять ответственность во время публичных заявлений и не накалять риторику до предела. Также политик надеется на то, что все, спекулирующие на теме ядерной войны, в скором времени осознают свою ответственность, и порекомендовал США и их сателлитам не муссировать тему ядерного удара со стороны России. «Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожение РФ», — подытожил Лавров. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны.

Москва призывает Запад не раздувать тему ядерной угрозы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров. «Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — заявил Лавров в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Также политик добавил, что политологам и аналитикам следует проявлять ответственность во время публичных заявлений и не накалять риторику до предела. Также политик надеется на то, что все, спекулирующие на теме ядерной войны, в скором времени осознают свою ответственность, и порекомендовал США и их сателлитам не муссировать тему ядерного удара со стороны России. «Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожение РФ», — подытожил Лавров. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны.