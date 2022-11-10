Во Франции разочаровались поведением Зеленского

Causeur: заявления Зеленского о Крыме и переговорах с РФ — недостойны

10 ноября 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Causeur назвало поведение Зеленского недостойным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Россией являются проявлением недостойного поведения. Об этом пишет французское издание Causeur. «Разве это достойное поведение — провозглашать планы отвоевания Крыма в нынешней ситуации? Или отказываться вести переговоры с Россией, пока [президент России Владимир] Путин остается у власти? А ведь Зеленский все эти вещи озвучивает», — пишет французское издание. Causeur также осудило радостную реакцию европейских СМИ после теракта Украины на Крымском мосту и удивилось отсутствию осуждения ими подобной эскалации конфликта. «Стоит ли тогда удивляться, что ответные удары России разрушают до сих пор нетронутую электроэнергетическую инфраструктуру Украины?» — возмутились журналисты издания. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Путиным после присоединения к России новых территорий. Им был введен в действие соответствующий указ. Издание Politico, однако, сообщало, что Зеленский поменял свое отношение к переговорам под влиянием США. Так, в своем недавнем обращении президент Украины назвал пять условий для переговоров, отличных от предыдущих, сообщает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же, в свою очередь, заявляла о готовности РФ вести переговоры с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей».

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с Россией являются проявлением недостойного поведения. Об этом пишет французское издание Causeur. «Разве это достойное поведение — провозглашать планы отвоевания Крыма в нынешней ситуации? Или отказываться вести переговоры с Россией, пока [президент России Владимир] Путин остается у власти? А ведь Зеленский все эти вещи озвучивает», — пишет французское издание. Causeur также осудило радостную реакцию европейских СМИ после теракта Украины на Крымском мосту и удивилось отсутствию осуждения ими подобной эскалации конфликта. «Стоит ли тогда удивляться, что ответные удары России разрушают до сих пор нетронутую электроэнергетическую инфраструктуру Украины?» — возмутились журналисты издания. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Путиным после присоединения к России новых территорий. Им был введен в действие соответствующий указ. Издание Politico, однако, сообщало, что Зеленский поменял свое отношение к переговорам под влиянием США. Так, в своем недавнем обращении президент Украины назвал пять условий для переговоров, отличных от предыдущих, сообщает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же, в свою очередь, заявляла о готовности РФ вести переговоры с Украиной, сообщает «Национальная служба новостей».