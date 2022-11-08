Politico: Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией по указке США

Politico: США подтолкнули Зеленского на мирные переговоры с РФ

09 ноября 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Ранее Зеленский продиктовал свои условия по возобновлению мирных переговоров с РФ в telegram Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. Отмечается, что изменение позиции Зеленского касательно переговоров с РФ произошло через несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас», — уточнил один из высокопоставленных представителей Белого дома. По его словам, в Вашингтоне не считают, что сейчас подходящее время для переговоров двух стран. Ранее во вторник, 8 ноября, Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом глава НАТО Йенс Столтенбург высказал мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, основанного на условиях России. По его словам, если Киев пойдет Москве на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».

В США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. Отмечается, что изменение позиции Зеленского касательно переговоров с РФ произошло через несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас», — уточнил один из высокопоставленных представителей Белого дома. По его словам, в Вашингтоне не считают, что сейчас подходящее время для переговоров двух стран. Ранее во вторник, 8 ноября, Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом глава НАТО Йенс Столтенбург высказал мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, основанного на условиях России. По его словам, если Киев пойдет Москве на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».