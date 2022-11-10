В Екатеринбурге на дороге загорелся легковой автомобиль

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Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, пожарные машины
Очевидцы сообщают о возгорании двигателя автомобиля Фото:

На перекрестке Белинского — Саввы Белых горит легковой автомобиль. Водитель заметил возгорание и остановился посреди автодороги, сообщают очевидцы происшествия.

«Пожар тушат спасатели, проезжавшие водители останавливались и пытались сбить огонь с помощью огнетушителей. Информации о пострадавших нет», — приводит слова одного из очевидцев Е1.

Корреспондент URA.RU связался с областным ГУ МЧС. На момент публикации новости комментарий не поступил.

Обновлено в 23:53: появились подробности возгорания автомобиля на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области дал комментарий по данному происшествию корреспонденту URA.RU.

«На место возгорания выезжали два пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС, которые прибыли через четыре минуты после сообщения о происшествии. По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электропроводки машины», — сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.

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На перекрестке Белинского — Саввы Белых горит легковой автомобиль. Водитель заметил возгорание и остановился посреди автодороги, сообщают очевидцы происшествия. «Пожар тушат спасатели, проезжавшие водители останавливались и пытались сбить огонь с помощью огнетушителей. Информации о пострадавших нет», — приводит слова одного из очевидцев Е1. Корреспондент URA.RU связался с областным ГУ МЧС. На момент публикации новости комментарий не поступил. Обновлено в 23:53: появились подробности возгорания автомобиля на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области дал комментарий по данному происшествию корреспонденту URA.RU. «На место возгорания выезжали два пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС, которые прибыли через четыре минуты после сообщения о происшествии. По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электропроводки машины», — сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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