В Екатеринбурге на дороге загорелся легковой автомобиль

10 ноября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают о возгорании двигателя автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На перекрестке Белинского — Саввы Белых горит легковой автомобиль. Водитель заметил возгорание и остановился посреди автодороги, сообщают очевидцы происшествия. «Пожар тушат спасатели, проезжавшие водители останавливались и пытались сбить огонь с помощью огнетушителей. Информации о пострадавших нет», — приводит слова одного из очевидцев Е1. Корреспондент URA.RU связался с областным ГУ МЧС. На момент публикации новости комментарий не поступил. Обновлено в 23:53: появились подробности возгорания автомобиля на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области дал комментарий по данному происшествию корреспонденту URA.RU. «На место возгорания выезжали два пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС, которые прибыли через четыре минуты после сообщения о происшествии. По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электропроводки машины», — сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.

На перекрестке Белинского — Саввы Белых горит легковой автомобиль. Водитель заметил возгорание и остановился посреди автодороги, сообщают очевидцы происшествия. «Пожар тушат спасатели, проезжавшие водители останавливались и пытались сбить огонь с помощью огнетушителей. Информации о пострадавших нет», — приводит слова одного из очевидцев Е1. Корреспондент URA.RU связался с областным ГУ МЧС. На момент публикации новости комментарий не поступил. Обновлено в 23:53: появились подробности возгорания автомобиля на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области дал комментарий по данному происшествию корреспонденту URA.RU. «На место возгорания выезжали два пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС, которые прибыли через четыре минуты после сообщения о происшествии. По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электропроводки машины», — сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.