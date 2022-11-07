Кремль заявил о невозможности переговоров с Киевом

Песков отметил открытость России к переговорам для достижения своих целей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремль не видит возможности для переговоров с Украиной из-за принятия в ней закона, запрещающего вести диалог с российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели переговоров. Но мы также неоднократно обращали внимание всех, что мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было обращено в виде закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, готов ли Кремль к переговорам с Украиной. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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