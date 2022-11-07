Кремль заявил о невозможности переговоров с Киевом

Песков: Кремль не видит возможности для переговоров с Украиной

07 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков отметил открытость России к переговорам для достижения своих целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль не видит возможности для переговоров с Украиной из-за принятия в ней закона, запрещающего вести диалог с российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели переговоров. Но мы также неоднократно обращали внимание всех, что мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было обращено в виде закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, готов ли Кремль к переговорам с Украиной. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Кремль не видит возможности для переговоров с Украиной из-за принятия в ней закона, запрещающего вести диалог с российской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели переговоров. Но мы также неоднократно обращали внимание всех, что мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было обращено в виде закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, готов ли Кремль к переговорам с Украиной. Его слова передает корреспондент URA.RU.