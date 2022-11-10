10 ноября 2022
09 ноября 2022

Мэр из ХМАО поделился состоянием мобилизованных земляков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
В посылках все необходимое для жизни в полевых условиях (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле, куда сегодня прибыли волонтеры с посылками. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Наши коллеги в составе волонтерской группы прибыли в следующий учебный центр, где также дислоцируются мобилизованные няганцы. Задача выполнена — посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан доставлены по назначению. У ребят настроение боевое!» — говорится в записи.

Помимо этого, на видео сотрудник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации города Нягани Олег Орлан рассказал, что в лагере полный порядок, у мобилизованных солдат все хорошо. Он отметил, что посылок пришло очень много, все все получат.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО передали посылки мобилизованным землякам в учебный центр в Елани. Солдатам пришли необходимые вещи, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле, куда сегодня прибыли волонтеры с посылками. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Наши коллеги в составе волонтерской группы прибыли в следующий учебный центр, где также дислоцируются мобилизованные няганцы. Задача выполнена — посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан доставлены по назначению. У ребят настроение боевое!» — говорится в записи. Помимо этого, на видео сотрудник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации города Нягани Олег Орлан рассказал, что в лагере полный порядок, у мобилизованных солдат все хорошо. Он отметил, что посылок пришло очень много, все все получат. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО передали посылки мобилизованным землякам в учебный центр в Елани. Солдатам пришли необходимые вещи, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...