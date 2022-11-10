Мэр из ХМАО поделился состоянием мобилизованных земляков. Видео

11 ноября 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

В посылках все необходимое для жизни в полевых условиях (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле, куда сегодня прибыли волонтеры с посылками. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Наши коллеги в составе волонтерской группы прибыли в следующий учебный центр, где также дислоцируются мобилизованные няганцы. Задача выполнена — посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан доставлены по назначению. У ребят настроение боевое!» — говорится в записи. Помимо этого, на видео сотрудник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации города Нягани Олег Орлан рассказал, что в лагере полный порядок, у мобилизованных солдат все хорошо. Он отметил, что посылок пришло очень много, все все получат. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО передали посылки мобилизованным землякам в учебный центр в Елани. Солдатам пришли необходимые вещи, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане.

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле, куда сегодня прибыли волонтеры с посылками. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Наши коллеги в составе волонтерской группы прибыли в следующий учебный центр, где также дислоцируются мобилизованные няганцы. Задача выполнена — посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан доставлены по назначению. У ребят настроение боевое!» — говорится в записи. Помимо этого, на видео сотрудник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации города Нягани Олег Орлан рассказал, что в лагере полный порядок, у мобилизованных солдат все хорошо. Он отметил, что посылок пришло очень много, все все получат. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО передали посылки мобилизованным землякам в учебный центр в Елани. Солдатам пришли необходимые вещи, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане.