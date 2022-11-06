Мобилизованные из Нягани получили посылки от земляков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о встрече волонтеров с мобилизованными земляками в учебном центре в Елани. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Наши коллеги в составе волонтерской группы добрались до Елани. Мобилизованным няганцам переданы посылки, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане», — говорится в публикации.

Иван Ямашев рассказал, что мобилизованные няганцы получили вещи, необходимые для проживания в полевых условиях. Помимо этого, труженицы города передали бойцам вещи «согревающие не только тело, но и душу — связанные вручную шерстяные носки».

Ранее URA.RU рассказывало, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. В посылках были переданы вышеупомянутые 195 пар шерстяных носков.