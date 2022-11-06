06 ноября 2022

Волонтеры из ХМАО передали посылки мобилизованным землякам. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованные из Нягани получили посылки от земляков (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о встрече волонтеров с мобилизованными земляками в учебном центре в Елани. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Наши коллеги в составе волонтерской группы добрались до Елани. Мобилизованным няганцам переданы посылки, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане», — говорится в публикации.

Иван Ямашев рассказал, что мобилизованные няганцы получили вещи, необходимые для проживания в полевых условиях. Помимо этого, труженицы города передали бойцам вещи «согревающие не только тело, но и душу — связанные вручную шерстяные носки».

Ранее URA.RU рассказывало, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. В посылках были переданы вышеупомянутые 195 пар шерстяных носков.

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Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о встрече волонтеров с мобилизованными земляками в учебном центре в Елани. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Наши коллеги в составе волонтерской группы добрались до Елани. Мобилизованным няганцам переданы посылки, которые собрали родственники и близкие, а также неравнодушные горожане», — говорится в публикации. Иван Ямашев рассказал, что мобилизованные няганцы получили вещи, необходимые для проживания в полевых условиях. Помимо этого, труженицы города передали бойцам вещи «согревающие не только тело, но и душу — связанные вручную шерстяные носки». Ранее URA.RU рассказывало, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. В посылках были переданы вышеупомянутые 195 пар шерстяных носков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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