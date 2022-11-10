10 ноября 2022

«К&Б» набирает в Пермском крае сотрудников на зарплату в 70 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
Сотрудники нужны в магазины разных городов края Фото:

Федеральный сетевой гигант «К&Б» («Красное и Белое») набирает более ста сотрудников в магазины Пермского края. Самая высокооплачиваемая работа, которую предлагает компания, — техник. Зарплата — до 77 тысяч рублей.

«Розничная сеть „Красное и белое“ приглашает на вакансию „Техник“. В обязанности входит обслуживание помещения магазина по всем инженерным направлениям, мелкосрочный ремонт, работа с коммунальными службами», — указано в вакансии.

Технику нужно будет работать пять дней в неделю. Ему предоставят топливную карту и корпоративную связь. Зарплата будет приходить три раза в месяц на банковскую карту. Техники требуются в магазины Перми, Осы, Чернушки.

Ранее URA.RU рассказывало, что другая сеть — «Магнит» расширяется и набирает большое количество сотрудников. Им нужны водители-экспедиторы на грузовые автомобили категории «Е».

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Федеральный сетевой гигант «К&Б» («Красное и Белое») набирает более ста сотрудников в магазины Пермского края. Самая высокооплачиваемая работа, которую предлагает компания, — техник. Зарплата — до 77 тысяч рублей. «Розничная сеть „Красное и белое“ приглашает на вакансию „Техник“. В обязанности входит обслуживание помещения магазина по всем инженерным направлениям, мелкосрочный ремонт, работа с коммунальными службами», — указано в вакансии. Технику нужно будет работать пять дней в неделю. Ему предоставят топливную карту и корпоративную связь. Зарплата будет приходить три раза в месяц на банковскую карту. Техники требуются в магазины Перми, Осы, Чернушки. Ранее URA.RU рассказывало, что другая сеть — «Магнит» расширяется и набирает большое количество сотрудников. Им нужны водители-экспедиторы на грузовые автомобили категории «Е».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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