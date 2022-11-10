Депутаты «Единой России» призвали разрешить детям работать наравне со взрослыми

Депутаты от фракции «Единая Россия» обратились в Госдуму с инициативой разрешить детям работать наравне со взрослыми. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова поддержала данный законопроект.
«Поддерживаем исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора», — заявила «Ведомостям» Мария Львова-Белова. Она отметила, что для трудоустройства необходимо только согласие законного представителя. Документ об этом в орган власти внесли единороссы Артем Метелев, Андрей Исаев и Ольга Казакова.
По ее словам, сейчас, если на работу устраивается сотрудник в возрасте менее 15 лет, то необходимо разрешение органов опеки и попечительства и согласие одного из родителей или попечителей. Она указала, что депутаты предлагают исключить требование об участии таких органов при заключении трудового договора с лицами, достигшими 14 лет.
Ранее стало известно, что Комитет Госдумы по молодежной политике хочет создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних, пишет телеканал 360. Отмечается, что психологи поддержали идею трудоустройства для подростков.
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Депутаты от фракции «Единая Россия» обратились в Госдуму с инициативой разрешить детям работать наравне со взрослыми. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова поддержала данный законопроект. «Поддерживаем исключение необходимости получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора», — заявила «Ведомостям» Мария Львова-Белова. Она отметила, что для трудоустройства необходимо только согласие законного представителя. Документ об этом в орган власти внесли единороссы Артем Метелев, Андрей Исаев и Ольга Казакова. По ее словам, сейчас, если на работу устраивается сотрудник в возрасте менее 15 лет, то необходимо разрешение органов опеки и попечительства и согласие одного из родителей или попечителей. Она указала, что депутаты предлагают исключить требование об участии таких органов при заключении трудового договора с лицами, достигшими 14 лет. Ранее стало известно, что Комитет Госдумы по молодежной политике хочет создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних, пишет телеканал 360. Отмечается, что психологи поддержали идею трудоустройства для подростков.