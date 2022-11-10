Власти Кургана озвучили список адвокатов, которые помогают бесплатно

В Курганской области скоро начнет работать выездной пункт бесплатной юрпомощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бесплатно оказывают юридическую помощь десятки адвокатов, которые участвуют в госпрограмме. Список опубликован на сайте регионального правительства. Там указано, что бесплатно проконсультироваться могут определенные категории курганцев. Среди них малоимущие, инвалиды, ветераны и пенсионеры.

«Адвокаты консультируют и составляют документы по вопросам, связанным со сделками с недвижимым имуществом, предоставлением жилых помещений, признанием права собственности на земельные участки, предоставлением мер соцподдержки, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг, усыновлением, установлением опеки, попечительства над детьми-сиротами, защитой их прав, а также по другим вопросам. Подробную информацию о возможности получения бесплатной юридической помощи по конкретному вопросу можно уточнить непосредственно у адвоката, включенного в список», — указано на сайте.

Власти региона также анонсируют, что в области скоро начнет работать выездной пункт бесплатной юрпомощи для определенных категорий курганцев. Сейчас управление соцзащиты населения составляет график выездов по округам и принимает заявки от жителей отдаленных сел и деревень. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно будет обратиться с заявкой в центры соцобслуживания по месту жительства.