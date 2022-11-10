Синоптики рассказали, когда в Курган придут холода

Гидрометцентр: ночью 15 ноября в Кургане ожидается -8 градусов

В ночь на среду в Кургане ожидается -16 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Резкое похолодание в Кургане наступит в ночь с понедельника на вторник. Столбик термометра опустится до -8 градусов. До этого температура воздуха будет в положительных значениях. Прогноз опубликован на сайте гидрометцентра России. Схожую аналитику также приводит на своем сайте курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«11 ноября в Кургане ожидается пасмурная погода, слабый дождь. Днем +2…+4, ночью 0…+2. Температура на 7 градусов выше нормы», — указано в блоге Винштейна.

По многолетним наблюдениям, минимальная температура 11 ноября зафиксирована в 1914 году (-29,6 градусов), максимальная (+7,4 градуса) в 2006 году. Похолодание, которое придет в Курган в начале следующей недели, продолжится. Уже в среду, 16 ноября, синоптики гидрометцентра России прогнозируют понижение температуры до -16 градусов ночью и -12 днем. Ранее URA.RU сообщало о потеплении в области с 8 по 14 ноября, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег.