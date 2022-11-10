Свердловские ученые пообещали россиянам жизнь до 120 лет

11 ноября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ученые Свердловской области работают над увеличением продолжительности жизни россиян Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Свердловская область активно участвует в разработках современных медицинских технологий, которые направлены на то, чтобы увеличить продолжительность жизни. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун. «Сегодня 120 лет — это только начало. Свердловские хирурги, ученые работают над такими вопросами, как улучшить здоровье людей, как продлить жизнь, а самое главное — как предупредить процесс старения», — поделилась Ковтун. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра. Мероприятие посетят делегации из Узбекистана, Киргизии и Армении.

Свердловская область активно участвует в разработках современных медицинских технологий, которые направлены на то, чтобы увеличить продолжительность жизни. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун. «Сегодня 120 лет — это только начало. Свердловские хирурги, ученые работают над такими вопросами, как улучшить здоровье людей, как продлить жизнь, а самое главное — как предупредить процесс старения», — поделилась Ковтун. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра. Мероприятие посетят делегации из Узбекистана, Киргизии и Армении.