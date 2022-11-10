10 ноября 2022

Свердловские ученые пообещали россиянам жизнь до 120 лет

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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, микроскоп, ученый
Ученые Свердловской области работают над увеличением продолжительности жизни россиян Фото:

Свердловская область активно участвует в разработках современных медицинских технологий, которые направлены на то, чтобы увеличить продолжительность жизни. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун.

«Сегодня 120 лет — это только начало. Свердловские хирурги, ученые работают над такими вопросами, как улучшить здоровье людей, как продлить жизнь, а самое главное — как предупредить процесс старения», — поделилась Ковтун.

Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра. Мероприятие посетят делегации из Узбекистана, Киргизии и Армении.

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Свердловская область активно участвует в разработках современных медицинских технологий, которые направлены на то, чтобы увеличить продолжительность жизни. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун. «Сегодня 120 лет — это только начало. Свердловские хирурги, ученые работают над такими вопросами, как улучшить здоровье людей, как продлить жизнь, а самое главное — как предупредить процесс старения», — поделилась Ковтун. Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра. Мероприятие посетят делегации из Узбекистана, Киргизии и Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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