Свердловские ученые пообещали россиянам жизнь до 120 лет

Свердловская область активно участвует в разработках современных медицинских технологий, которые направлены на то, чтобы увеличить продолжительность жизни. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун.
«Сегодня 120 лет — это только начало. Свердловские хирурги, ученые работают над такими вопросами, как улучшить здоровье людей, как продлить жизнь, а самое главное — как предупредить процесс старения», — поделилась Ковтун.
Ранее агентство писало, что в столице Урала стартовал Евразийский конгресс по пластической хирургии, эстетической медицине и косметологии. Мероприятие пройдет в стенах Синара-центра. Мероприятие посетят делегации из Узбекистана, Киргизии и Армении.
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