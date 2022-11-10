10 ноября 2022
09 ноября 2022

Директор фирмы в ЯНАО подделал документы и обналичил миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Для обналичивания было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов Фото:

Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) осужден за подделку распоряжений о переводе денежных средств и обналичивание более 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«В суде установлено, что мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн рублей», — говориться в сообщении ведомства. Для этих целей по его указанию было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей. Кроме того коммерсантом погашена образовавшаяся в результате осуществления незаконных финансовых операций задолженность по налогам.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии. Проверка была проведена в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию.

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Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) осужден за подделку распоряжений о переводе денежных средств и обналичивание более 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «В суде установлено, что мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн рублей», — говориться в сообщении ведомства. Для этих целей по его указанию было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей. Кроме того коммерсантом погашена образовавшаяся в результате осуществления незаконных финансовых операций задолженность по налогам. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии. Проверка была проведена в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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