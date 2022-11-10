Директор фирмы в ЯНАО подделал документы и обналичил миллионы рублей

11 ноября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Для обналичивания было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) осужден за подделку распоряжений о переводе денежных средств и обналичивание более 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «В суде установлено, что мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн рублей», — говориться в сообщении ведомства. Для этих целей по его указанию было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей. Кроме того коммерсантом погашена образовавшаяся в результате осуществления незаконных финансовых операций задолженность по налогам. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии. Проверка была проведена в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию.

Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) осужден за подделку распоряжений о переводе денежных средств и обналичивание более 19 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «В суде установлено, что мужчина в 2015 году с банковского счета своей организации через фирмы-однодневки обналичил более 19 млн рублей», — говориться в сообщении ведомства. Для этих целей по его указанию было изготовлено 10 платежных поручений о переводе денежных средств на банковские счета фиктивных контрагентов. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей. Кроме того коммерсантом погашена образовавшаяся в результате осуществления незаконных финансовых операций задолженность по налогам. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии. Проверка была проведена в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию.