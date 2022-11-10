Приставы арестовали авиационный комплекс в Екатеринбурге за долг по госконтракту

11 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Фирма-должник производила «беспилотники» Фото: Анна Майорова © URA.RU Судебные приставы в Екатеринбурге были вынуждены наложить арест на беспилотный авиационный комплекс за долг в 10,5 миллионов рублей по госконтракту перед Департаментом по охране животного мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. «На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист о взыскании с юридического лица долга и штрафа по госконтракту на общую сумму 10,5 миллионов рублей в пользу Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако уклонялся от погашения задолженности», — говорится в сообщении ведомства. Название организации-должника не уточняется, однако известно, что она занимается проектированием и строительством «беспилотников». Приставы наложили опись и арестовали весь авиационный комплекс: наземную станцию управления, комплект радиоэлектронного оборудования и системы навигации, камеру-тепловизор и прочие составляющие. Реализация имущества будет осуществлена на торгах. Также в пресс-службе уточнили, что руководство фирмы-должника предупреждено об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Ранее приставы арестовали у екатеринбурженки BMW, который она прятала у подруги в коттедже. Девушка не желала платить по кредиту 3,5 млн рублей.

Судебные приставы в Екатеринбурге были вынуждены наложить арест на беспилотный авиационный комплекс за долг в 10,5 миллионов рублей по госконтракту перед Департаментом по охране животного мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. «На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист о взыскании с юридического лица долга и штрафа по госконтракту на общую сумму 10,5 миллионов рублей в пользу Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако уклонялся от погашения задолженности», — говорится в сообщении ведомства. Название организации-должника не уточняется, однако известно, что она занимается проектированием и строительством «беспилотников». Приставы наложили опись и арестовали весь авиационный комплекс: наземную станцию управления, комплект радиоэлектронного оборудования и системы навигации, камеру-тепловизор и прочие составляющие. Реализация имущества будет осуществлена на торгах. Также в пресс-службе уточнили, что руководство фирмы-должника предупреждено об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Ранее приставы арестовали у екатеринбурженки BMW, который она прятала у подруги в коттедже. Девушка не желала платить по кредиту 3,5 млн рублей.