Безработная екатеринбурженка спрятала BMW у подруги, чтобы не платить по счетам

Должница была обязана выплатить кредит в размере 3,5 миллионов рублей, но не сделала этого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка спрятала от судебных приставов BMW 320i xDrive у подруги в коттедже, чтобы не оплачивать долги по кредиту в размере 3,5 миллионов рублей. При этом женщина нигде официально не работала. Об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

«Молодая женщина от уплаты задолженности уклонялась, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, официально трудоустроена не была. Из ответов регистрирующих органов стало известно, что у должницы имеется в собственности автомобиль — BMW 320i xDrive», — сообщили в ведомстве.

Как выяснилось позже, чтобы не выплачивать долги, жительница Екатеринбурга припарковала свой автомобиль во дворе коттеджа подруги. «Судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю — кредитной организации.