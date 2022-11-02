02 ноября 2022

Безработная екатеринбурженка спрятала BMW у подруги, чтобы не платить по счетам

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Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Должница была обязана выплатить кредит в размере 3,5 миллионов рублей, но не сделала этого Фото:

Екатеринбурженка спрятала от судебных приставов BMW 320i xDrive у подруги в коттедже, чтобы не оплачивать долги по кредиту в размере 3,5 миллионов рублей. При этом женщина нигде официально не работала. Об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

«Молодая женщина от уплаты задолженности уклонялась, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, официально трудоустроена не была. Из ответов регистрирующих органов стало известно, что у должницы имеется в собственности автомобиль — BMW 320i xDrive», — сообщили в ведомстве.

Как выяснилось позже, чтобы не выплачивать долги, жительница Екатеринбурга припарковала свой автомобиль во дворе коттеджа подруги. «Судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю — кредитной организации.

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Екатеринбурженка спрятала от судебных приставов BMW 320i xDrive у подруги в коттедже, чтобы не оплачивать долги по кредиту в размере 3,5 миллионов рублей. При этом женщина нигде официально не работала. Об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. «Молодая женщина от уплаты задолженности уклонялась, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась, официально трудоустроена не была. Из ответов регистрирующих органов стало известно, что у должницы имеется в собственности автомобиль — BMW 320i xDrive», — сообщили в ведомстве. Как выяснилось позже, чтобы не выплачивать долги, жительница Екатеринбурга припарковала свой автомобиль во дворе коттеджа подруги. «Судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю — кредитной организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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