В Челябинскую область придут снегопады и похолодание до -16 градусов. Скрин

11 ноября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

В Челябинск придет уральская зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область со следующей недели придут снегопады и похолодает до -16 градусов. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. «С 14 по 20 ноября дневные и ночные температуры будут неуклонно понижаться. В среду и четверг похолодает до -11-13 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов», — указано на сайте. Согласно прогнозам синоптиков, на смену затянувшейся осени в область придет уральская зима. С понедельника по среду в Челябинске пройдут обильные снегопады, а на вторую половину недели ожидается пасмурная погода. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов Скрин:Realmeteo

В Челябинскую область со следующей недели придут снегопады и похолодает до -16 градусов. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. «С 14 по 20 ноября дневные и ночные температуры будут неуклонно понижаться. В среду и четверг похолодает до -11-13 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов», — указано на сайте. Согласно прогнозам синоптиков, на смену затянувшейся осени в область придет уральская зима. С понедельника по среду в Челябинске пройдут обильные снегопады, а на вторую половину недели ожидается пасмурная погода.