В Челябинск придет уральская зима
В Челябинскую область со следующей недели придут снегопады и похолодает до -16 градусов. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo.
«С 14 по 20 ноября дневные и ночные температуры будут неуклонно понижаться. В среду и четверг похолодает до -11-13 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов», — указано на сайте.
Согласно прогнозам синоптиков, на смену затянувшейся осени в область придет уральская зима. С понедельника по среду в Челябинске пройдут обильные снегопады, а на вторую половину недели ожидается пасмурная погода.
В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов
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