10 ноября 2022

В Челябинскую область придут снегопады и похолодание до -16 градусов. Скрин

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В Челябинск придет уральская зима Фото:

В Челябинскую область со следующей недели придут снегопады и похолодает до -16 градусов. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo.

«С 14 по 20 ноября дневные и ночные температуры будут неуклонно понижаться. В среду и четверг похолодает до -11-13 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов», — указано на сайте.

Согласно прогнозам синоптиков, на смену затянувшейся осени в область придет уральская зима. С понедельника по среду в Челябинске пройдут обильные снегопады, а на вторую половину недели ожидается пасмурная погода.

В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов

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В Челябинскую область со следующей недели придут снегопады и похолодает до -16 градусов. Это следует из прогноза синоптиков сайта Realmeteo. «С 14 по 20 ноября дневные и ночные температуры будут неуклонно понижаться. В среду и четверг похолодает до -11-13 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра в Челябинске опустится до -16 градусов», — указано на сайте. Согласно прогнозам синоптиков, на смену затянувшейся осени в область придет уральская зима. С понедельника по среду в Челябинске пройдут обильные снегопады, а на вторую половину недели ожидается пасмурная погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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