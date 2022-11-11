Володин сравнил выборы в США с «Мертвыми душами»

11 ноября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Американская политическая система в прямом смысле слова мертва, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году Стандарты, которые продвигают США, ничего не стоят, американская политическая система в прямом смысле слова мертва. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сравнивая политическую систему США с произведением «Мертвые Души» Н.В.Гоголя. «Послесловие к выборам в США, или Мертвые души американской политики. Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале. Володин отмечает, что свой вывод он сделал исходя из фактов ошибок на выборах в Конгресс США. Так, например, в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛук, умерший еще в октябре. Он сумел набрать 85% голосов. «Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник», — развивает свою мысль Володин. Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. На них мандат смогли получить два умерших политика. Ранее Володин отмечал, что «санкционная политика администрации [президента США Джо] Байдена спровоцировала энергетический кризис в мире». Его слова передает агентство Дни.ру.

Стандарты, которые продвигают США, ничего не стоят, американская политическая система в прямом смысле слова мертва. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сравнивая политическую систему США с произведением «Мертвые Души» Н.В.Гоголя. «Послесловие к выборам в США, или Мертвые души американской политики. Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале. Володин отмечает, что свой вывод он сделал исходя из фактов ошибок на выборах в Конгресс США. Так, например, в штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛук, умерший еще в октябре. Он сумел набрать 85% голосов. «Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник», — развивает свою мысль Володин. Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. На них мандат смогли получить два умерших политика. Ранее Володин отмечал, что «санкционная политика администрации [президента США Джо] Байдена спровоцировала энергетический кризис в мире». Его слова передает агентство Дни.ру.