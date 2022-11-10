В Курганской области будут судить водителя, сбившего пенсионерку в День Победы

Водителя грузовика, обвиняемого в наезде на пенсионерку 9 мая, будут судить по уголовному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском округе Курганской области будут судить водителя. Его обвиняют в смертельном ДТП в День Победы 9 мая. Соответствующая информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«В отношении 35-летнего жителя Белозерского округа утверждено обвинительное заключение, мужчину обвиняют в совершении преступления пп. „а, б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ», — указано в сообщении. Мужчина в состоянии опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 9 мая обвиняемый в нетрезвом виде управлял грузовиком в с. Белозерское. Во время обгона мужчина не справился с управлением и выехал на левую обочину, по которой шла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась в больнице. Как отмечают в прокуратуре, после ДТП обвиняемый не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места преступления.

Согласно закону, мужчине грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок до 3 лет. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель автопоезда, чей каток раздавил встречный автомобиль на Омском мосту, получил 1,5 года колонии поселения. В том числе по решению суда он должен выплатить семье погибшей девушки-водителя 2 млн рублей.