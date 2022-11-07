Курганец, перевозивший каток, осужден за смертельное ДТП на трассе

В июне на трассе «Иртыш» прицеп с асфальтовым катком раздавил автомобиль Geely MK Cross, девушка-водитель погибла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане осужден водитель автопоезда, у которого прицеп с катком раздавил встречный автомобиль на трассе. Он получил 1,5 года колонии поселения и должен выплатить отцу погибшей девушки-водителя 2 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый вину свою признал полностью, отцу погибшей возмещен причиненный моральный вред в размере 2 млн. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год», — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что автомобиль МАН в составе автопоезда с прицепом-тралом не прошел в установленном порядке техосмотр и имел неисправность тягово-сцепного устройства. 21 июня 2022 года на трассе «Иртыш» крепление прицепа, на котором был каток, разъединилось. Прицеп выехал на встречную полосу и опрокинулся на автомобиль Geely MK Cross, которым управляла 240летняя девушка. Водитель легковушки погибла на месте ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе в аварии погибла девушка, момент ДТП снял видеорегистратор другого автомобиля. Курганцы после аварии с катком высказались о проверке грузового транспорта.