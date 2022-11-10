В екатеринбургском аэропорту уничтожили поставку из Литвы

Литовские гипсофилы оказались заражены цветочным трипсомФото: пресс-служба Россельхознадзора Свердловской области
В аэропорту «Кольцово» уничтожили партию зараженных гипсофил, которые завезли из Литвы. Всего непригодных для продажи цветов оказалось 188 тысяч штук. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
«10 ноября текущего года на грузовом терминале аэропорта „Кольцово“ должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ проведен карантинный фитосанитарный контроль», — сообщает ведомство. Эксперты провели досмотр и лабораторную экспертизу гипсофилов из Литвы.
В партии цветов обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения вредителя зараженная партия была уничтожена.
Ранее специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили израильские гипсофилы. В них также нашли опасного вредителя — цветочный трипс. Именно из-за него погибают декоративные растения, деревья и овощные посадки. Зараженные цветы отправили на сжигание.
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В аэропорту «Кольцово» уничтожили партию зараженных гипсофил, которые завезли из Литвы. Всего непригодных для продажи цветов оказалось 188 тысяч штук. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. «10 ноября текущего года на грузовом терминале аэропорта „Кольцово“ должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ проведен карантинный фитосанитарный контроль», — сообщает ведомство. Эксперты провели досмотр и лабораторную экспертизу гипсофилов из Литвы. В партии цветов обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения вредителя зараженная партия была уничтожена. Ранее специалисты свердловского Россельхознадзора обнаружили израильские гипсофилы. В них также нашли опасного вредителя — цветочный трипс. Именно из-за него погибают декоративные растения, деревья и овощные посадки. Зараженные цветы отправили на сжигание.