В Свердловской области отправили в топку опасные растения из Израиля

В Свердловской области сожгут зараженные цветы, прибывшие из Израиля

Трипс, который нашли в растениях, завезенных в Екатеринбург, всеяден и уничтожает овощные посадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области сожгут израильские гипсофилы, в которых нашли опасного вредителя — цветочный трипс. Именно из-за него погибают декоративные растения, деревья и овощные посадки. Об это заявили в свердловском Россельхознадзоре.

«Свердловский Россельхознадзор своим решением направил в топку 200 срезов гипсофилы из Израиля», — говорится в сообщении. Ликвидировать цветы решили из-за того, что в них нашли западный цветочный трипс.

Как рассказывают агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, западный цветочный (калифорнийский) трипс всеяден, уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки. Также он переносит опасные заболевания, например, вирус пятнистого увядания, или бронзовости.

«На данный момент калифорнийский трипс замечен более чем на 250 растениях. Пути его распространения: с облиственными саженцами, горшечными культурами, срезанными растениями и рассадой овощных и цветочных культур, с плодами семечковых, косточковых и овощных культур, тарой, транспортом, орудиями производства», — заявили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбург поступила крупная партия гвоздик из Латвии, зараженная вредителем. 125 тысяч цветов были сожжены.