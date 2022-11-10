10 ноября 2022

Свердловский врач открыла новый вид синтетического наркотика

Врач свердловской наркологической больницы представила доклад о частице нового синтетического наркотика
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Презентация итогов работы специалистов состоялась онлайн Фото:

Врач Областной наркологической больницы (Екатеринбург) Мария Гофенберг представила доклад о частице нового синтетического наркотика. Выступление было организовано в рамках IX Международной конференции под эгидой ООН в Панаме. Мероприятие было посвящено новым психоактивным веществам. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Мария Гофенберг рассказала о совместной работе химиков и токсикологов Екатеринбурга, Москвы, Перми и Челябинска по выявлению частиц нового наркотика. Итоги исследования могут быть использованы для диагностики острого отравления этим веществом. Кроме всего, это поможет обнаружить новые синтетические наркотики с аналогичным происхождением», — сказано в сообщении ДИПа.

В 2022 году Мария Гофенберг вступила в ряды членов международного общества по изучению новых синтетических психоактивных веществ. Это позволит наркологической и токсикологической службам Свердловской области получить доступ к базам знаний мировых лабораторий.

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Врач Областной наркологической больницы (Екатеринбург) Мария Гофенберг представила доклад о частице нового синтетического наркотика. Выступление было организовано в рамках IX Международной конференции под эгидой ООН в Панаме. Мероприятие было посвящено новым психоактивным веществам. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Мария Гофенберг рассказала о совместной работе химиков и токсикологов Екатеринбурга, Москвы, Перми и Челябинска по выявлению частиц нового наркотика. Итоги исследования могут быть использованы для диагностики острого отравления этим веществом. Кроме всего, это поможет обнаружить новые синтетические наркотики с аналогичным происхождением», — сказано в сообщении ДИПа. В 2022 году Мария Гофенберг вступила в ряды членов международного общества по изучению новых синтетических психоактивных веществ. Это позволит наркологической и токсикологической службам Свердловской области получить доступ к базам знаний мировых лабораторий.
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