Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили одну из крупнейших схем ухода от налогов

11 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Для реализации финансовой махинации в ресторанах устанавливали специальный терминал Фото: Александр Елизаров © URA.RU Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. Информацию об этом подтвердили в соответствующих ведомствах. «Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. В схеме задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций», — рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК. Уточняется, что участниками данной финансовой схемы являются потребители, которые стараются уйти от налогов, а также компании-посредники, которые помогают реализовывать махинацию. Суть схемы заключается в том, что в ресторане, задействованном в данной махинации, когда клиент оплачивает счет, платеж проходит через терминал, который не принадлежит учреждению. И средства не поступают на расчетный счет ресторана, тем самым он уходит от законных налоговых выплат. «Платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», — уточнили в ФНС. Также там пояснили, что финансовые средства приходят по итогу в те компании, которые никак не связаны с ресторанным бизнесом. При этом источник РБК также подчеркнул, что рестораны по своей воле ищут способы примкнуть к данной схеме. Организаторы открыли так называемый «шоурум». Он находится в Москве. По словам источника, там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой торговый эквайринг, который позволяет взаимодействовать с банковскими картами. Потом приезжал специалист и устанавливал особый терминал. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами.

Финансовая разведка, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили способ, при помощи которого рестораны и кафе уходят от выплат налогов. Информацию об этом подтвердили в соответствующих ведомствах. «Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг. В схеме задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций», — рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК. Уточняется, что участниками данной финансовой схемы являются потребители, которые стараются уйти от налогов, а также компании-посредники, которые помогают реализовывать махинацию. Суть схемы заключается в том, что в ресторане, задействованном в данной махинации, когда клиент оплачивает счет, платеж проходит через терминал, который не принадлежит учреждению. И средства не поступают на расчетный счет ресторана, тем самым он уходит от законных налоговых выплат. «Платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», — уточнили в ФНС. Также там пояснили, что финансовые средства приходят по итогу в те компании, которые никак не связаны с ресторанным бизнесом. При этом источник РБК также подчеркнул, что рестораны по своей воле ищут способы примкнуть к данной схеме. Организаторы открыли так называемый «шоурум». Он находится в Москве. По словам источника, там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой торговый эквайринг, который позволяет взаимодействовать с банковскими картами. Потом приезжал специалист и устанавливал особый терминал. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами.