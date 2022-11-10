10 ноября 2022

На выезде из Челябинска перекроют трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, объезд дороги
Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск — Харлуши Фото:

На выезде из областного центра на автодороге Челябинск-Харлуши в ночь на 12 ноября перекроют движение транспорта из-за установки наземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск-Харлуши на участке км 5 + 700 м (в районе остановочного комплекса „Садовый“) в ночь на 12 ноября. С 00:00 до 01:00 начнутся работы по установке надземного пешеходного перехода», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора.

На время работ данный участок дороги полностью перекроют. Регулировка движения будет организована силами ГИБДД. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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На выезде из областного центра на автодороге Челябинск-Харлуши в ночь на 12 ноября перекроют движение транспорта из-за установки наземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск-Харлуши на участке км 5 + 700 м (в районе остановочного комплекса „Садовый“) в ночь на 12 ноября. С 00:00 до 01:00 начнутся работы по установке надземного пешеходного перехода», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора. На время работ данный участок дороги полностью перекроют. Регулировка движения будет организована силами ГИБДД. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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