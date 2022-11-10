На выезде из Челябинска перекроют трассу

11 ноября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск — Харлуши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выезде из областного центра на автодороге Челябинск-Харлуши в ночь на 12 ноября перекроют движение транспорта из-за установки наземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск-Харлуши на участке км 5 + 700 м (в районе остановочного комплекса „Садовый“) в ночь на 12 ноября. С 00:00 до 01:00 начнутся работы по установке надземного пешеходного перехода», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора. На время работ данный участок дороги полностью перекроют. Регулировка движения будет организована силами ГИБДД. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

На выезде из областного центра на автодороге Челябинск-Харлуши в ночь на 12 ноября перекроют движение транспорта из-за установки наземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Движение транспорта перекроют на автодороге Челябинск-Харлуши на участке км 5 + 700 м (в районе остановочного комплекса „Садовый“) в ночь на 12 ноября. С 00:00 до 01:00 начнутся работы по установке надземного пешеходного перехода», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора. На время работ данный участок дороги полностью перекроют. Регулировка движения будет организована силами ГИБДД. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.