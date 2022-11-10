10 ноября 2022

Бастрыкин отреагировал на ДТП с пермскими вахтовиками

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал отчет о ДТП Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по ДТП, в котором пострадали пермские вахтовики. Авария произошла 9 ноября на трассе в Пермском крае. Информация опубликована в официальном telegram-канале СУ СКР.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее региональное следственное управление сообщало о начале проверки по этому происшествию.

Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Рассвет-Бакланова. В результате ДТП пострадал 21 человек, 4 были отправлены в больницу. За рулем автобуса был 60-летний водитель.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по ДТП, в котором пострадали пермские вахтовики. Авария произошла 9 ноября на трассе в Пермском крае. Информация опубликована в официальном telegram-канале СУ СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее региональное следственное управление сообщало о начале проверки по этому происшествию. Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Рассвет-Бакланова. В результате ДТП пострадал 21 человек, 4 были отправлены в больницу. За рулем автобуса был 60-летний водитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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