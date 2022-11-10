Бастрыкин отреагировал на ДТП с пермскими вахтовиками

Александр Бастрыкин потребовал отчет о ДТП Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проверке по ДТП, в котором пострадали пермские вахтовики. Авария произошла 9 ноября на трассе в Пермском крае. Информация опубликована в официальном telegram-канале СУ СКР.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. Ранее региональное следственное управление сообщало о начале проверки по этому происшествию.

Автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Рассвет-Бакланова. В результате ДТП пострадал 21 человек, 4 были отправлены в больницу. За рулем автобуса был 60-летний водитель.