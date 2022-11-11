В Кремле назвали единственный вариант завершения конфликта на Украине

Песков: конфликт на Украине завершится после выполнения задач СВО

11 ноября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Переговоры с Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может завершиться только после выполнения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конфликт на Украине с нашей точки зрения можно завершить после завершения выполнения поставленных целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Они тоже возможны, но мирные переговоры в силу позиции украинской стороны невозможны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Конфликт на Украине может завершиться только после выполнения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конфликт на Украине с нашей точки зрения можно завершить после завершения выполнения поставленных целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Они тоже возможны, но мирные переговоры в силу позиции украинской стороны невозможны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.