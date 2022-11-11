В Кремле назвали единственный вариант завершения конфликта на Украине

Переговоры с Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО, сообщил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Конфликт на Украине может завершиться только после выполнения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Конфликт на Украине с нашей точки зрения можно завершить после завершения выполнения поставленных целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Они тоже возможны, но мирные переговоры в силу позиции украинской стороны невозможны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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