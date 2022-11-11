В Кремле назвали единственный вариант завершения конфликта на Украине

Песков: конфликт на Украине завершится после выполнения задач СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Переговоры с Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО, сообщил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может завершиться только после выполнения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Конфликт на Украине с нашей точки зрения можно завершить после завершения выполнения поставленных целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Они тоже возможны, но мирные переговоры в силу позиции украинской стороны невозможны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Конфликт на Украине может завершиться только после выполнения всех поставленных целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Конфликт на Украине с нашей точки зрения можно завершить после завершения выполнения поставленных целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами. Они тоже возможны, но мирные переговоры в силу позиции украинской стороны невозможны», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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