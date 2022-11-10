Пермяки отправили тепловизор землякам из батальона «Молот»

Тепловизор отправлен для пермяков в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Перми отправлена помощь в зону специальной военной операции, в том числе для батальона «Молот». Также отправлено 3,5 тонны медикаментов в Мариуполь

«Для танкового батальона «Молот» отправлено 27 печей и тепловизор. Средства на их приобретение собрал городской фонд «Пермь-300», — сообщает «Новый компаньон».

Медикаменты на фронт собирали пермские педагоги и школьники. В отправленный груз вошли аптечки для бойцов, лекарства, средства для интенсивного лечения.