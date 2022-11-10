10 ноября 2022

Пермяки отправили тепловизор землякам из батальона «Молот»

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Тепловизор отправлен для пермяков в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Перми отправлена помощь в зону специальной военной операции, в том числе для батальона «Молот». Также отправлено 3,5 тонны медикаментов в Мариуполь

«Для танкового батальона «Молот» отправлено 27 печей и тепловизор. Средства на их приобретение собрал городской фонд «Пермь-300», — сообщает «Новый компаньон».

Медикаменты на фронт собирали пермские педагоги и школьники. В отправленный груз вошли аптечки для бойцов, лекарства, средства для интенсивного лечения.

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Из Перми отправлена помощь в зону специальной военной операции, в том числе для батальона «Молот». Также отправлено 3,5 тонны медикаментов в Мариуполь «Для танкового батальона «Молот» отправлено 27 печей и тепловизор. Средства на их приобретение собрал городской фонд «Пермь-300», — сообщает «Новый компаньон». Медикаменты на фронт собирали пермские педагоги и школьники. В отправленный груз вошли аптечки для бойцов, лекарства, средства для интенсивного лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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