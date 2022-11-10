Челябинский губернатор представил план спасения города с заброшенными шахтами

11 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

После прекращения добычи угля шахты не были рекультивированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по разработке проекта водопонижения ликвидированных и заброшенных шахт Копейска. Он представил план спасения бывшего шахтерского города от подтопления. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе главы региона. «После прекращения добычи угля и банкротства компании „Челябинскуголь“ шахты не были технически ликвидированы. С годами они начали затапливаться грунтовыми водами. И сейчас территория Копейска локально подтапливается», — заявил Текслер. По словам губернатора, из-за подтопления власти регулярно с 2019 года начали откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка». Благодаря этому ситуация стабилизировалась, но есть и другие шахты. Поэтому необходимо подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского округа. Текслер также озвучил проблему возгораний хвостохранилища обогатительной фабрики на озере Курочкино. Эта проблема сейчас локально купируется путем наполнения озера, а специалисты обеспечивают устройство «глиняного замка» на площадях возгорания. Директор ООО «ПАНЭКС» Людмила Рыбникова также представила разработанный для Копейска прогноз развития гидрогеологической ситуации. Текслер отметил, что представленная концепция водопонижения оптимальна и пообещал обратиться за финансированием проекта к федеральным властям.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по разработке проекта водопонижения ликвидированных и заброшенных шахт Копейска. Он представил план спасения бывшего шахтерского города от подтопления. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе главы региона. «После прекращения добычи угля и банкротства компании „Челябинскуголь“ шахты не были технически ликвидированы. С годами они начали затапливаться грунтовыми водами. И сейчас территория Копейска локально подтапливается», — заявил Текслер. По словам губернатора, из-за подтопления власти регулярно с 2019 года начали откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка». Благодаря этому ситуация стабилизировалась, но есть и другие шахты. Поэтому необходимо подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского округа. Текслер также озвучил проблему возгораний хвостохранилища обогатительной фабрики на озере Курочкино. Эта проблема сейчас локально купируется путем наполнения озера, а специалисты обеспечивают устройство «глиняного замка» на площадях возгорания. Директор ООО «ПАНЭКС» Людмила Рыбникова также представила разработанный для Копейска прогноз развития гидрогеологической ситуации. Текслер отметил, что представленная концепция водопонижения оптимальна и пообещал обратиться за финансированием проекта к федеральным властям.