10 ноября 2022

Челябинский губернатор представил план спасения города с заброшенными шахтами

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, штрек, проходка, шахта центральная
После прекращения добычи угля шахты не были рекультивированы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по разработке проекта водопонижения ликвидированных и заброшенных шахт Копейска. Он представил план спасения бывшего шахтерского города от подтопления. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе главы региона.

«После прекращения добычи угля и банкротства компании „Челябинскуголь“ шахты не были технически ликвидированы. С годами они начали затапливаться грунтовыми водами. И сейчас территория Копейска локально подтапливается», — заявил Текслер.

По словам губернатора, из-за подтопления власти регулярно с 2019 года начали откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка». Благодаря этому ситуация стабилизировалась, но есть и другие шахты. Поэтому необходимо подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского округа.

Текслер также озвучил проблему возгораний хвостохранилища обогатительной фабрики на озере Курочкино. Эта проблема сейчас локально купируется путем наполнения озера, а специалисты обеспечивают устройство «глиняного замка» на площадях возгорания.

Директор ООО «ПАНЭКС» Людмила Рыбникова также представила разработанный для Копейска прогноз развития гидрогеологической ситуации. Текслер отметил, что представленная концепция водопонижения оптимальна и пообещал обратиться за финансированием проекта к федеральным властям.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по разработке проекта водопонижения ликвидированных и заброшенных шахт Копейска. Он представил план спасения бывшего шахтерского города от подтопления. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе главы региона. «После прекращения добычи угля и банкротства компании „Челябинскуголь“ шахты не были технически ликвидированы. С годами они начали затапливаться грунтовыми водами. И сейчас территория Копейска локально подтапливается», — заявил Текслер. По словам губернатора, из-за подтопления власти регулярно с 2019 года начали откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка». Благодаря этому ситуация стабилизировалась, но есть и другие шахты. Поэтому необходимо подготовить проект водопонижения не одной шахты, а в целом всего Копейского округа. Текслер также озвучил проблему возгораний хвостохранилища обогатительной фабрики на озере Курочкино. Эта проблема сейчас локально купируется путем наполнения озера, а специалисты обеспечивают устройство «глиняного замка» на площадях возгорания. Директор ООО «ПАНЭКС» Людмила Рыбникова также представила разработанный для Копейска прогноз развития гидрогеологической ситуации. Текслер отметил, что представленная концепция водопонижения оптимальна и пообещал обратиться за финансированием проекта к федеральным властям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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