Губернатор ХМАО подписала соглашение с Федором Емельяненко

10 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Федор Емельяненко возглавляет «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с Федором Емельяненко — главой Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России». Об этом URA.RU узнало из сообщения в правительственном telegram-канале «Югра официально». «Мы рады подписать соглашение с вами, ну и, конечно, просить вашей поддержки в открытии отделения в Югре нашего вида спорта», — сказал губернатору Емельяненко. Глава региона и руководитель MMA России также обсудили перспективу проведения чемпионата по смешанным единоборствам в регионе. «Настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели и приняли положительное решение на проведении в Ханты-Мансийске в следующем году чемпионата России по смешанному единоборству», — сказала Комарова. Сборная Ханты-Мансийского округа регулярно входит в тройку сильнейших команд страны и насчитывает 116 спортсменов. Из них — 7 югорчан представляют Россию на международных соревнованиях. Всего этим видом спорта в Югре занимаются 2 911 человек.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 9 по 13 ноября проходит международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества». В рамках которого подписано соглашение между властями ХМАО и федерацией ММА.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с Федором Емельяненко — главой Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России». Об этом URA.RU узнало из сообщения в правительственном telegram-канале «Югра официально». «Мы рады подписать соглашение с вами, ну и, конечно, просить вашей поддержки в открытии отделения в Югре нашего вида спорта», — сказал губернатору Емельяненко. Глава региона и руководитель MMA России также обсудили перспективу проведения чемпионата по смешанным единоборствам в регионе. «Настаиваю на том, чтобы вы рассмотрели и приняли положительное решение на проведении в Ханты-Мансийске в следующем году чемпионата России по смешанному единоборству», — сказала Комарова. Сборная Ханты-Мансийского округа регулярно входит в тройку сильнейших команд страны и насчитывает 116 спортсменов. Из них — 7 югорчан представляют Россию на международных соревнованиях. Всего этим видом спорта в Югре занимаются 2 911 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 9 по 13 ноября проходит международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества». В рамках которого подписано соглашение между властями ХМАО и федерацией ММА.