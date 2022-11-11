Минобороны РФ отчиталось о переброске войск на левый берег Днепра

11 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Переброска российских войск была завершена 11 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. Об этом в ведомстве сообщили в ходе брифинга. «В 5 утра мск завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено. Соединения и воинские части ВС РФ после переброски на левый берег Днепра заняли заранее подготовленные рубежи и позиции», — сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что всем мирным жителям, пожелавшим покинуть правый берег Херсонской области, была оказана помощь. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин приказал российским войскам занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, поддержал инициативу и приказал обеспечить все меры, «чтобы совершить безопасную переброску», передает RT. Такое решение было принято с целью защитить гражданское население Херсона, а также сохранения российских войск, передает «Национальная служба новостей».

Минобороны России доложило об успешном выполнении маневра по переброске войск на левый берег Днепра. Об этом в ведомстве сообщили в ходе брифинга. «В 5 утра мск завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено. Соединения и воинские части ВС РФ после переброски на левый берег Днепра заняли заранее подготовленные рубежи и позиции», — сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что всем мирным жителям, пожелавшим покинуть правый берег Херсонской области, была оказана помощь. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин приказал российским войскам занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, поддержал инициативу и приказал обеспечить все меры, «чтобы совершить безопасную переброску», передает RT. Такое решение было принято с целью защитить гражданское население Херсона, а также сохранения российских войск, передает «Национальная служба новостей».