Три тысячи школьников отправились в бесплатное путешествие по ХМАО

11 ноября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Многие дети были в речных круизах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Почти три тысячи югорских школьников бесплатно путешествовали по Югре с помощью региональной пилотной льготы — социальных сертификатов на путешествия. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления губернатора ХМАО Натальи Комаровой на открытии туристского форума «ЮграТур 2022» в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Автономный округ стал одним из пилотных регионов по реализации социальных сертификатов на путешествия. 2750 югорских школьников по этой инициативе уже отправились в путешествие. Еще 2149 сделают это до конца года. Проект стимулирует число туристических операторов, в нашем случае, их число выросло с 9 до 16. И оценочно мы видим увеличение доходов от туристической индустрии и сопутствующих отраслей. Сейчас на эту дату мы оцениваем это как увеличение доходности больше 63 млн. рублей» — сказала Комарова.



Ранее URA.RU сообщало, что почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры.

Почти три тысячи югорских школьников бесплатно путешествовали по Югре с помощью региональной пилотной льготы — социальных сертификатов на путешествия. Об этом URA.RU узнало из трансляции выступления губернатора ХМАО Натальи Комаровой на открытии туристского форума «ЮграТур 2022» в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Автономный округ стал одним из пилотных регионов по реализации социальных сертификатов на путешествия. 2750 югорских школьников по этой инициативе уже отправились в путешествие. Еще 2149 сделают это до конца года. Проект стимулирует число туристических операторов, в нашем случае, их число выросло с 9 до 16. И оценочно мы видим увеличение доходов от туристической индустрии и сопутствующих отраслей. Сейчас на эту дату мы оцениваем это как увеличение доходности больше 63 млн. рублей» — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры.