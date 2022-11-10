Пьяный тюменец устроил смертельное ДТП

Пострадавший скончался в больнице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нетрезвый тюменец устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина, оказавшийся рядом с местом аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«6 ноября 2022 года тюменец в состоянии опьянения передвигался на автомобиле „ХЕНДЕ SOLARIS“ по улице Теплотехников. Превышая скорость и не учитывая погодные условия, он не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль, который от удара отбросило на находящегося рядом мужчину», — передают в ведомстве.

От травм, полученных при аварии, пострадавший мужчина скончался в больнице. Водитель «ХЕНДЕ SOLARIS» признал свою вину. Суд назначил ему содержание под стражей по 9 января 2023 года.