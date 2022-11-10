10 ноября 2022

Пьяный тюменец устроил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Пострадавший скончался в больнице Фото:

Нетрезвый тюменец устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина, оказавшийся рядом с местом аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«6 ноября 2022 года тюменец в состоянии опьянения передвигался на автомобиле „ХЕНДЕ SOLARIS“ по улице Теплотехников. Превышая скорость и не учитывая погодные условия, он не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль, который от удара отбросило на находящегося рядом мужчину», — передают в ведомстве.

От травм, полученных при аварии, пострадавший мужчина скончался в больнице. Водитель «ХЕНДЕ SOLARIS» признал свою вину. Суд назначил ему содержание под стражей по 9 января 2023 года.

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Нетрезвый тюменец устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина, оказавшийся рядом с местом аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «6 ноября 2022 года тюменец в состоянии опьянения передвигался на автомобиле „ХЕНДЕ SOLARIS“ по улице Теплотехников. Превышая скорость и не учитывая погодные условия, он не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль, который от удара отбросило на находящегося рядом мужчину», — передают в ведомстве. От травм, полученных при аварии, пострадавший мужчина скончался в больнице. Водитель «ХЕНДЕ SOLARIS» признал свою вину. Суд назначил ему содержание под стражей по 9 января 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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