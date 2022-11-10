Эксперт рассказал, какое жилье для покупки выбирают жители ЯНАО

В ЯНАО вторичное жилье пользуется большим спросом

11 ноября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Ямальцы отдают предпочтение вторичному жилью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО жители чаще рассматривают покупку вторичного жилья. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. «В ЯНАО доля покупателей, подыскивающих вторичное жилье среди клиентов компании „Этажи“ находится среднем на уровне 80-85% от общего потока заявок», — рассказал Кочетков. Он отметил, что ввиду роста объема предложений на вторичную недвижимость собственники готовы в процессе торга делать хорошую скидку. Также вторичная недвижимость выгодна из-за отсутствия затрат на проведения ремонта, нет необходимости снимать временное жилье до ввода дома в эксплуатацию. Купленное вторичное жилье зачастую можно сразу сдать в аренду. Дмитрий Кочетков подчеркнул, что в выборе вторичного жилья есть и обратная сторона. «При покупке новостройки до ввода дома в эксплуатацию нет обязательств по оплате коммунальных платежей, но при этом, чем выше стадия готовности дома, тем дороже можно продать квартиру. Ассортимент ипотечных программ при покупке новостроек значительно шире, чем на приобретение вторичного жилья, ставки ниже и есть варианты выбора индивидуальных условий по размеру ежемесячного платежа за счет различных субсидируемых застройщиками ставок», — рассказал Кочетков. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов в ЯНАО могут инвестировать в строительство новой квартиры. Такая мера поддержки поможет самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья не дожидаясь расселения.

В ЯНАО жители чаще рассматривают покупку вторичного жилья. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. «В ЯНАО доля покупателей, подыскивающих вторичное жилье среди клиентов компании „Этажи“ находится среднем на уровне 80-85% от общего потока заявок», — рассказал Кочетков. Он отметил, что ввиду роста объема предложений на вторичную недвижимость собственники готовы в процессе торга делать хорошую скидку. Также вторичная недвижимость выгодна из-за отсутствия затрат на проведения ремонта, нет необходимости снимать временное жилье до ввода дома в эксплуатацию. Купленное вторичное жилье зачастую можно сразу сдать в аренду. Дмитрий Кочетков подчеркнул, что в выборе вторичного жилья есть и обратная сторона. «При покупке новостройки до ввода дома в эксплуатацию нет обязательств по оплате коммунальных платежей, но при этом, чем выше стадия готовности дома, тем дороже можно продать квартиру. Ассортимент ипотечных программ при покупке новостроек значительно шире, чем на приобретение вторичного жилья, ставки ниже и есть варианты выбора индивидуальных условий по размеру ежемесячного платежа за счет различных субсидируемых застройщиками ставок», — рассказал Кочетков. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов в ЯНАО могут инвестировать в строительство новой квартиры. Такая мера поддержки поможет самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья не дожидаясь расселения.