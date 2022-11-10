10 ноября 2022
09 ноября 2022

В городе ЯНАО ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных

В Салехарде детям мобилизованных разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Дети до 18 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Фото:
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Мобилизация в России

В Салехарде (ЯНАО) дети до 18 лет, чьи отцы были мобилизованы, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская Дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Губкинском также ввели меры для семей мобилизованных. Там дети смогут посещать детсад в выходные дни. Мастера бесплатно окажут помощь в решении бытовых проблем, а учителя по надобности будут помогать детям в учебе

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября, а закончилась 28 октября. С округа мобилизовали 920 резервистов.

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В Салехарде (ЯНАО) дети до 18 лет, чьи отцы были мобилизованы, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская Дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Губкинском также ввели меры для семей мобилизованных. Там дети смогут посещать детсад в выходные дни. Мастера бесплатно окажут помощь в решении бытовых проблем, а учителя по надобности будут помогать детям в учебе Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября, а закончилась 28 октября. С округа мобилизовали 920 резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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