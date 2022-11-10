В городе ЯНАО ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных

В Салехарде детям мобилизованных разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте

11 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Дети до 18 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Салехарде (ЯНАО) дети до 18 лет, чьи отцы были мобилизованы, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская Дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Губкинском также ввели меры для семей мобилизованных. Там дети смогут посещать детсад в выходные дни. Мастера бесплатно окажут помощь в решении бытовых проблем, а учителя по надобности будут помогать детям в учебе Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября, а закончилась 28 октября. С округа мобилизовали 920 резервистов.

В Салехарде (ЯНАО) дети до 18 лет, чьи отцы были мобилизованы, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Проезд в общественном транспорте для детей военнослужащих в Салехарде будет бесплатным. Такое предложение администрации города сегодня утвердила салехардская городская Дума. Дети военнослужащих до 18 лет в городском общественном транспорте будут ездить бесплатно», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Губкинском также ввели меры для семей мобилизованных. Там дети смогут посещать детсад в выходные дни. Мастера бесплатно окажут помощь в решении бытовых проблем, а учителя по надобности будут помогать детям в учебе Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября, а закончилась 28 октября. С округа мобилизовали 920 резервистов.