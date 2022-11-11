Власти ХМАО придумали решение проблемы брошенных животных

Власти ХМАО придумали способ решения проблемы бездомных животных. Губернатор Наталья Комарова опубликовала в своем официальном telegram-канале новый порядок организации деятельности приютов в округе — если за полгода с момента задержания бездомного животного собственника не установят, им станет хозяин приюта или муниципалитет, который им владеет.
«Порядок организации в автономном округе деятельности приютов для животных дополнен пунктом, определяющим условия, при которых право собственности на безнадзорных домашних животных переходит новым хозяевам или муниципалитету, владеющему приютом. Это право возникает в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорного домашнего животного, если его собственник не будет установлен», — прокомментировала Комарова.
Изменения внесены в Постановление «О порядке организации деятельности приютов для животных <…> и нормах содержания животных в них». Согласно новым правилам, безнадзорным животное в Югре может быть только первые полгода после отлова, а по истечение этого срока становится собственностью хозяев частного приюта или муниципалитета.
Ранее URA.RU писало о поджоге будок, которые для бездомных собак построили волонтеры. Будки стояли на пустыре в Нижневартовске в отдалении от жилых домов.
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