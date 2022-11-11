Свердловский депутат Госдумы рассказала, сколько семей мобилизованных получили выплаты

Семьи мобилизованных в Свердловской области получили более 12 тысяч выплат. Об этом заявила депутат Госдумы России от региона Жанна Рябцева в своем telegram-канале.
«По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек. Кроме того, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11, там обработано более пяти тысяч заявок», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что более 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.
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