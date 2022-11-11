Свердловский депутат Госдумы рассказала, сколько семей мобилизованных получили выплаты

В Свердловской области 12 тысяч семей мобилизованных получили выплаты
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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Жанна Рябцева рассказала о выплатах семьям мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Семьи мобилизованных в Свердловской области получили более 12 тысяч выплат. Об этом заявила депутат Госдумы России от региона Жанна Рябцева в своем telegram-канале.

«По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек. Кроме того, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11, там обработано более пяти тысяч заявок», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что более 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.

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Семьи мобилизованных в Свердловской области получили более 12 тысяч выплат. Об этом заявила депутат Госдумы России от региона Жанна Рябцева в своем telegram-канале. «По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек. Кроме того, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11, там обработано более пяти тысяч заявок», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что более 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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