Свердловский депутат Госдумы рассказала, сколько семей мобилизованных получили выплаты

В Свердловской области 12 тысяч семей мобилизованных получили выплаты

11 ноября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева рассказала о выплатах семьям мобилизованных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных в Свердловской области получили более 12 тысяч выплат. Об этом заявила депутат Госдумы России от региона Жанна Рябцева в своем telegram-канале. «По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек. Кроме того, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11, там обработано более пяти тысяч заявок», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что более 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.

Семьи мобилизованных в Свердловской области получили более 12 тысяч выплат. Об этом заявила депутат Госдумы России от региона Жанна Рябцева в своем telegram-канале. «По помощи семьям мобилизованных в Свердловской области, подвели промежуточные итоги. На сегодняшний день выплаты получили более 12 000 человек. Кроме того, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию 8-800-200-34-11, там обработано более пяти тысяч заявок», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что более 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих.