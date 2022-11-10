Десятки обращений о помощи поступило от семей участников СВО к свердловским волонтерам

Более 80 заявлений от семей участников спецоперации с просьбой о поддержке поступило к свердловским волонтерам. Об этом сообщил и. о. министра образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
«Порядка 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих. В числе обращений — просьбы о присмотре за пожилыми родителями, уходе за домашними животными», — сказал он.
Ранее URA.RU писало, что первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных. Цель — оперативно решать возникающие у них проблемы.
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