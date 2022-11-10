10 ноября 2022

Десятки обращений о помощи поступило от семей участников СВО к свердловским волонтерам

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Волонтеры рассматривают обращения в военкоматах, работают в учреждениях госуслуг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 80 заявлений от семей участников спецоперации с просьбой о поддержке поступило к свердловским волонтерам. Об этом сообщил и. о. министра образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

«Порядка 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих. В числе обращений — просьбы о присмотре за пожилыми родителями, уходе за домашними животными», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных. Цель — оперативно решать возникающие у них проблемы.

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Более 80 заявлений от семей участников спецоперации с просьбой о поддержке поступило к свердловским волонтерам. Об этом сообщил и. о. министра образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. «Порядка 80 заявлений поступило от семей участников СВО, где нужна помощь. Чаще всего просят помочь в уходе за детьми и пожилыми родителями. Волонтеры оказывают адресную помощь семьям военнослужащих. В числе обращений — просьбы о присмотре за пожилыми родителями, уходе за домашними животными», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных. Цель — оперативно решать возникающие у них проблемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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