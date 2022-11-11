Сотни миллионов рублей выплатили свердловским семьям мобилизованных

11 ноября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Из областного бюджета выделили 257 миллионов 900 тысяч рублей на выплаты семьям мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Областные выплаты семьям свердловских мобилизованных составили более 250 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных, которые правительство Свердловской области утвердило на заседании 20 октября, по данным на 11 ноября составили 257 миллионов 900 тысяч рублей. Всего проведено 12895 выплат», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева сообщила о том, что семьи мобилизованных из региона получили более 12 000 выплат. По ее словам, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию. Зарегистрировано более пяти тысяч заявок.

Областные выплаты семьям свердловских мобилизованных составили более 250 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Единовременные денежные выплаты членам семей мобилизованных, которые правительство Свердловской области утвердило на заседании 20 октября, по данным на 11 ноября составили 257 миллионов 900 тысяч рублей. Всего проведено 12895 выплат», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева сообщила о том, что семьи мобилизованных из региона получили более 12 000 выплат. По ее словам, волонтерами оказывается адресная помощь по обращениям на горячую линию. Зарегистрировано более пяти тысяч заявок.